11:45Происшествия
Посольство РФ в Индонезии не получало обращений от россиян в связи с землетрясением
Фото: YouTube/Гнев Земли
Россияне не обращались в посольство РФ в Индонезии в связи с разрушительным землетрясением в провинции Западная Ява. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатов.
"Обращений от росграждан в посольство не поступало", – заявили в дипмиссии.
Ранее сообщалось о землетрясении в округе Чианджур в Индонезии. По последним данным агентства Reuters, известно о 252 жертвах.
В результате землетрясения пострадали более 2 300 домов. Здания повреждены на уровне 60–100%.
Свыше 160 человек стали жертвами землетрясения в Индонезии
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