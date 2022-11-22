Посольство РФ в Индонезии не получало обращений от россиян в связи с землетрясением

Фото: YouTube/Гнев Земли

Россияне не обращались в посольство РФ в Индонезии в связи с разрушительным землетрясением в провинции Западная Ява. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатов.

"Обращений от росграждан в посольство не поступало", – заявили в дипмиссии.

Ранее сообщалось о землетрясении в округе Чианджур в Индонезии. По последним данным агентства Reuters, известно о 252 жертвах.

В результате землетрясения пострадали более 2 300 домов. Здания повреждены на уровне 60–100%.

Свыше 160 человек стали жертвами землетрясения в Индонезии

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