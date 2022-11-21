Число жертв землетрясения в Индонезии возросло до 162 – СМИ

Фото: AP Photo/Rangga Firmansyah

Жертвами землетрясения в Индонезии стали 162 человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные телеканала Kompas TV.

Трагедия произошла в округе Чианджур, где расположено большое количество школ-интернатов.

"В кол-центре индонезийского агентства метеорологии сообщили о 162 погибших. Большинство погибших были детьми, поэтому мы очень обеспокоены", – заявил каналу губернатор Западной Явы Ридван Камил.

Также сообщается, что 326 жителей региона получили тяжелые ранения. Еще более 13 тысяч человек были эвакуированы.

В результате землетрясения пострадали более 2 300 домов в Чианджуре. Здания повреждены на уровне 60–100 процентов.

Ранее в ноябре Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал подземный толчок магнитудой 5,3 в американском штате Техас. Сообщений о пострадавших в результате инцидента не поступало.

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