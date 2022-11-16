Оползень оставит без воды 14 населенных пунктов в Сочи

Фото: vk.com/mupvodokanalsochi

В Сочи оползень повредил коммуникации, обеспечивающие водоснабжение Лазаревского района, из-за аварии без воды останутся 14 населенных пунктов. Об этом сообщается в телеграм-канале сочинского водоканала.

"Жители 14 населенных пунктов Лазаревского района столкнутся с перебоями воды из-за серьезного повреждения крупного водовода. Предкритическая ситуация зафиксирована на магистральной сети диаметром 700 миллиметров, пролегающей в районе улицы Главной в поселке Якорная Щель", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате переувлажнения почвы произошла подвижка грунта, которая начала оказывать разрушительное воздействие на водовод. Ожидается, что из-за этого пострадает водоснабжение поселков Беранда, Якорная Щель, Сергей-Поле, Вардане, Волковка, Верхнее Буу, Лоо, Горное Лоо, Верхнеармянское Лоо, Дагомыс, Уч-Дере, Нижняя Хобза, Нижняя Хобза и микрорайона Лазурный берег.

"Завершить работы и окончательно стабилизировать подачу ресурса планируется к концу суток 17 ноября", – заявили в организации.

Ранее Землетрясение магнитудой 5,1 было зафиксировано у Курил 6 ноября. По данным сахалинского филиала Единой геофизической службы РАН, эпицентр подземных толчков располагался в 69 километрах южнее села Малокурильское на курильском острове Шикотан.

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