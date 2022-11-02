СК начал проверку по информации о загрязнении реки Томь

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Следователи начали доследственную проверку по информации о загрязнении реки Томь в Томской области горюче-смазочными материалами, сообщили ТАСС в пресс-службе управления.

Как уточняется, проведение проверки по статье 247 УК РФ организовано после выявлении в одном из мессенджеров публикации о загрязнении горюче-смазочными материалами береговой линии реки.

1 ноября Росприроднадзор установил, что содержание нефти в реке Томи, которая располагается неподалеку от города Северска в Томской области, превышает показатели нормы в 286 раз.

С жалобой на загрязнение в ведомство обратились местные жители. Они сообщили, что река стала похожа на тягучий мазут.

Глава ведомства Светлана Радионова сообщила, что информация о загрязнении была направлена в местную администрацию. Ситуация находится на контроле Росприроднадзора.

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