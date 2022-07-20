Глава Росприроднадзора прокомментировала гибель дельфинов в Черном море

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Фото: Москва 24/Александр Горностаев
Глава Росприроднадзора Светлана Родионова заявила, что свидетельств загрязнения Черного моря нет, это не могло стать причиной гибели дельфинов.
Она отметила, что дельфины-белобочки, как правило, получают очень много травм от сетей, поскольку из-за своего небольшого размера не способны сами себя выпутать из них.
"<...>, а если способны, то с серьезными травмами. Это не выброс дельфинов на берег. Как правило, это погибшие уже в море особи, которых выносит волной, либо очень ослабленные особи, которые не могут уже сами выживать, выносятся волной и погибают", – приводит ее слова РИА Новости.
Руководитель Росприроднадзора добавила, что в акватории Черного моря погибают не занесенные в федеральную Красную книгу животные.
В мае в Научно-экологическом центре спасения дельфинов "Дельфа" сообщили, что на побережье Черного моря, в частности в Сочи, наблюдается высокая смертность дельфинов.
Эксперты отмечали, что больше всего китообразных гибнет в холодное время года, когда в море попадают грязные воды. По словам ученых, из-за этого млекопитающие заражаются инфекционными и паразитарными болезнями. Специалисты также предполагали, что смертность дельфинов может быть связана с некорректным обращением рыбаков, в чьи сети они попадают.
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