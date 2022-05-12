Эксперт заявила о высокой смертности дельфинов в Сочи

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Высокая смертность дельфинов наблюдается на побережье Черного моря, в частности в Сочи, впервые за четыре года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Научно-экологического Центра спасения дельфинов "Дельфа" Татьяну Белей.
По ее словам, больше всего дельфинов гибнет в холодное время года, когда в море попадают грязные воды. В результате млекопитающие заражаются инфекционными и паразитарными болезнями. Однако, отметила Белей, в этом году летальных исходов больше, чем обычно.
"С апреля в акватории Черного моря, в том числе и в Сочи, наблюдается очень высокая смертность китообразных. Такого еще не было за четыре года ведения нами статистики выбросов. Основная причина гибели дельфинов в этом сезоне в таком количестве, по нашему мнению, это эпизоотия (эпидемия среди животных), возможно вирусная инфекция", – подчеркнула Белей.
Эксперт отметила, что смертность дельфинов может быть связана с некорректным обращением рыбаков, в чьи сети они попадают. При попадании в жаберную сеть дельфин запутывается там плавниками и тонет. Рыбаки же, чтобы не портить сеть, посмертно отрубают запутанный плавник или хвост, доставая тело.
При этом Белей добавила, что сети рыбаков не являются абсолютным доказательством гибели млекопитающих, которых иногда приносит к берегу течением.
По факту очередной смерти дельфина в Туапсинском районе Сочинская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку. Тело млекопитающего направили в Кропоткинскую краевую ветеринарную лабораторию для выяснения причины гибели.
Ранее сообщалось, что 22 туши тюленей обнаружили на побережье Каспийского моря в Казахстане. С места гибели тюленей отобрали пробы воды, сами тушки подготовили для передачи сотрудникам департамента экологии и ветеринарной службы.
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