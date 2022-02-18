Эксперты рассказали, способны ли дельфины помогать при постковиде

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Дельфинотерапия может быть эффективна в борьбе с некоторыми симптомами постковидного синдрома, рассказала Москве 24 руководитель отдела дельфинотерапии Большого Сочинского Дельфинария Оксана Григоренко.
Сочинские здравницы начали применять дельфинотерапию при постковидной реабилитации в декабре прошлого года. Ранее эксперт Роспотребнадзора Татьяна Руженцова заявила, что постковидный синдром в результате перенесенного "Омикрон"-штамма коронавируса более легкий, чем у "Дельты". У детей последствия коронавируса менее выражены, чем у взрослых, добавила она.
Оксана Григоренко отметила, что дельфинотерапию напрямую не позиционируют как методику лечения постковида. Скорее ее можно отнести к способу снятия стресса для нормализации психоэмоционального состояния, отмечает эксперт.
Она отметила, что за последние два года в отделении дельфинотерапии значительно выросло число взрослых посетителей.
В свою очередь, старший научный сотрудник Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН, кандидат биологических наук Александр Агафонов рассказал в беседе с Москвой 24, что с научной точки зрения лечебный эффект дельфинотерапии не доказан.
Он также добавил, что дельфинариев в России очень много и не все из них способны обеспечить надлежащий уровень гигиены. "Важный вопрос – насколько происходит очистка бассейна, с учетом, что там плавают дельфины. Для людей с ослабленным иммунитетом плавать после коронавируса в не совсем чистой воде может быть и неполезно", – заключил ученый.
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