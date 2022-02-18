Эксперты рассказали, способны ли дельфины помогать при постковиде

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Дельфинотерапия может быть эффективна в борьбе с некоторыми симптомами постковидного синдрома, рассказала Москве 24 руководитель отдела дельфинотерапии Большого Сочинского Дельфинария Оксана Григоренко.

Сочинские здравницы начали применять дельфинотерапию при постковидной реабилитации в декабре прошлого года. Ранее эксперт Роспотребнадзора Татьяна Руженцова заявила, что постковидный синдром в результате перенесенного "Омикрон"-штамма коронавируса более легкий, чем у "Дельты". У детей последствия коронавируса менее выражены, чем у взрослых, добавила она.

Оксана Григоренко отметила, что дельфинотерапию напрямую не позиционируют как методику лечения постковида. Скорее ее можно отнести к способу снятия стресса для нормализации психоэмоционального состояния, отмечает эксперт.



Оксана Григоренко руководитель отдела дельфинотерапии Большого Сочинского Дельфинария Уходит тревожность, повышается настроение, общий тонус, нормализуется сон. Это подтверждают многочисленные отзывы. Улучшению состояния способствует несколько факторов: воздействие воды, ультразвуковое излучение дельфинов и самое главное – позитивные эмоции, которые получает человек в процессе общения с этими уникальными животными.

Она отметила, что за последние два года в отделении дельфинотерапии значительно выросло число взрослых посетителей.

В свою очередь, старший научный сотрудник Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН, кандидат биологических наук Александр Агафонов рассказал в беседе с Москвой 24, что с научной точки зрения лечебный эффект дельфинотерапии не доказан.





Александр Агафонов старший научный сотрудник Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН, кандидат биологических наук Сама дельфинотерапия считается не совсем научной. Ее проводят, но в лучшем случае как элемент психотерапии. Для того чтобы рассматривать ее как метод лечения, сперва необходимо провести клинические испытания, контрольные группы.

Он также добавил, что дельфинариев в России очень много и не все из них способны обеспечить надлежащий уровень гигиены. "Важный вопрос – насколько происходит очистка бассейна, с учетом, что там плавают дельфины. Для людей с ослабленным иммунитетом плавать после коронавируса в не совсем чистой воде может быть и неполезно", – заключил ученый.

