Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

общество

11:35

Главная / Новости /

Эксперты рассказали, способны ли дельфины помогать при постковиде

Уникальные звуки и плавники. Как дельфины помогают в борьбе с постковидом
медицинаобществоживотные

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Дельфинотерапия может быть эффективна в борьбе с некоторыми симптомами постковидного синдрома, рассказала Москве 24 руководитель отдела дельфинотерапии Большого Сочинского Дельфинария Оксана Григоренко.

Сочинские здравницы начали применять дельфинотерапию при постковидной реабилитации в декабре прошлого года. Ранее эксперт Роспотребнадзора Татьяна Руженцова заявила, что постковидный синдром в результате перенесенного "Омикрон"-штамма коронавируса более легкий, чем у "Дельты". У детей последствия коронавируса менее выражены, чем у взрослых, добавила она.

Оксана Григоренко отметила, что дельфинотерапию напрямую не позиционируют как методику лечения постковида. Скорее ее можно отнести к способу снятия стресса для нормализации психоэмоционального состояния, отмечает эксперт.

Уходит тревожность, повышается настроение, общий тонус, нормализуется сон. Это подтверждают многочисленные отзывы. Улучшению состояния способствует несколько факторов: воздействие воды, ультразвуковое излучение дельфинов и самое главное – позитивные эмоции, которые получает человек в процессе общения с этими уникальными животными.
Оксана Григоренко
руководитель отдела дельфинотерапии Большого Сочинского Дельфинария

Она отметила, что за последние два года в отделении дельфинотерапии значительно выросло число взрослых посетителей.

В свою очередь, старший научный сотрудник Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН, кандидат биологических наук Александр Агафонов рассказал в беседе с Москвой 24, что с научной точки зрения лечебный эффект дельфинотерапии не доказан.

Сама дельфинотерапия считается не совсем научной. Ее проводят, но в лучшем случае как элемент психотерапии. Для того чтобы рассматривать ее как метод лечения, сперва необходимо провести клинические испытания, контрольные группы.
Александр Агафонов
старший научный сотрудник Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН, кандидат биологических наук

Он также добавил, что дельфинариев в России очень много и не все из них способны обеспечить надлежащий уровень гигиены. "Важный вопрос – насколько происходит очистка бассейна, с учетом, что там плавают дельфины. Для людей с ослабленным иммунитетом плавать после коронавируса в не совсем чистой воде может быть и неполезно", – заключил ученый.

Роспотребнадзор рассказал о последствиях болезни "Омикроном"

Читайте также

Носатов Иван

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать