Невролог назвал симптомы постковидного синдрома, требующие обращения к врачу

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Слабость организма, нарушение сна, снижение памяти и умственной работоспособности, а также ухудшение обоняния являются симптомами постковидного синдрома. Об этом газете "Известия" рассказал невролог Натан Давидов.
По мнению специалиста, эти симптомы возникают из-за повреждения структур мозга на молекулярном и клеточном уровнях. Пациентам с постковидным синдромом, как правило, проводят МРТ головного мозга.
"Часто такие пациенты жалуются на ухудшение памяти, им очень долго приходится выполнять какую-либо работу, которую ранее они делали очень быстро, или же не могут вспомнить имя человека, с которым они знакомы. Все данные симптомы являются причиной обращения к врачу-неврологу", – выразил уверенность Давидов.
Врач подчеркнул, что в подобных случаях специалисты часто рекомендуют специальный тренинг, направленный на улучшение работы когнитивной функции.
Если же состояние в норму не приходит или ухудшается, пациентам назначают терапию. Обратиться за помощью необходимо в том случае, если симптомы держатся более месяца и ухудшают качество жизни.
Ранее замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала, чем постковидный синдром, вызванный "Омикроном", отличается от состояния, появившегося после заболевания "Дельтой". По ее словам, реже отмечаются признаки тромбозов, а также устойчивые сердечно-сосудистые и желудочно-кишечные нарушения.
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