Эксперт рассказала об особенностях постковидного синдрома у детей после "Омикрона"

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По предварительным наблюдения, большинство детей переносят "Омикрон" без последствий для организма, рассказала замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

Она отметила, что пока оценить частоту осложнений у детей после перенесенного коронавируса невозможно. В то же время эксперт указала, что у некоторых несовершеннолетних пациентов при постковидном синдроме сохраняются головные боли, утомляемость и небольшое повышение температуры.

"Такие дети должны находится под наблюдением врача, как правило, участкового педиатра. При необходимости следует пройти дополнительное обследование", – приводит слова Руженцовой ТАСС.

По ее данным, в целом постковидный синдром после "Омикрон"-штамма сопровождается меньшим количеством симптомов, чем после коронавируса, вызванного "Дельтой".

Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что дети чаще всего заражаются коронавирусом в кругу семьи от взрослых. Она отметила, что детский организм более остро реагирует на вирус, поскольку иммунная система еще не успела ознакомиться с сезонными коронавирусами.