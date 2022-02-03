Врачи рассказали о синдроме крупа у детей при "Омикроне"

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У детей с "Омикрон"-штаммом коронавируса может развиваться синдром крупа – воспаление слизистых и отек гортани при сужении дыхательных путей, рассказал "Газете.ру" педиатр и иммунолог Андрей Продеус.
Врач отметил, что данный синдром возникает в 99% случаев на фоне респираторной инфекции, поэтому он не является опасным.
По словам педиатра и инфекциониста Евгения Тимакова, синдром крупа можно рассматривать как характерный симптом "Омикрона" и при осиплости и болях в горле проводить профилактику противовоспалительными препаратами или ингаляциями с гормональными средствами.
Как выяснили специалисты медицинской школы Университета Колорадо в Авроре, рост случаев возникновения синдрома крупа у детей при "Омикроне" связан с тем, что данный штамм в основном затрагивает верхние дыхательные пути.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко объявил об увеличении числа госпитализированных детей с тяжелым течением коронавируса. По его словам, они составляют 21% от общего числа пациентов.
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