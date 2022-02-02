Почти 17 тысяч подростков привились от коронавируса в РФ

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба департамента здравоохранения Москвы

От коронавируса в России привиты уже почти 17 тысяч подростков, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

Он уточнил, что речь идет о гражданах от 12 до 17 лет. По словам министра, вакцинация детей в России актуальна как никогда.

Мурашко отметил, что вакцинация подростков проходит добровольно при наличии письменного заявления одного из родителей или законных представителей.

Ранее сообщалось, что в медицинских учреждениях Москвы началась бесплатная добровольная вакцинация подростков от COVID-19. Сделать прививку могут дети от 12 до 17 лет, а записаться на процедуру можно онлайн или по телефону выбранной поликлиники.

Вакцину от коронавируса для подростков "Спутник М" зарегистрировали в России 24 ноября 2021 года. Она состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день.

