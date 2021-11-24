Россия зарегистрировала вакцину от коронавируса для подростков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Вакцина от коронавируса "Спутник М" получила регистрацию в России. Препарат будет доступен для подростков 12–17 лет, сообщил заместитель директора Центра имени Н. Ф. Гамалеи Денис Логунов.

"Сегодня получено разрешение на использование "Спутника" уже в детской популяции, вакцина получила регистрацию, можем поделиться этим радостным фактом", – приводит его слова РИА Новости.

Первый замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко обратился к родителям подростков с просьбой вакцинировать своих детей.

"Я бы хотел призвать родителей участвовать максимально в этой вакцинации, учитывая ее безопасность", – заявил он в эфире телеканала "Россия 24".

По словам Фисенко, дети являются основными переносчиками коронавируса и источниками заражения для пожилых членов семьи.

Ранее сообщалось, что препарат может поступить в гражданский оборот в конце декабря этого года. Прививать детей будут только при согласии одного из родителей или самого подростка, если он достиг возраста 15 лет.

