Врач прокомментировала планируемую регистрацию вакцины от COVID-19 для детей в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Директор Российской детской клинической больницы Российского национального медицинского университета имени Н. И. Пирогова Елена Петряйкина оценила сообщение о регистрации министерством здравоохранения вакцины от COVID-19 для детей, сообщает RT.

Эксперт уточнила, что данную вакцину можно считать достижением отечественной науки и, кроме того, ее внедрение поможет оказать достаточное влияние на ситуацию с коронавирусом.

"История медицины ясно говорит о том, что эпидемии были побеждены только в эпоху массовой вакцинации и создания коллективного иммунитета. Дети, помимо того, что могут болеть и болеть тяжело, они еще имеют море контактов. Поэтому они должны быть полноправными участниками формирования коллективного иммунитета", – пояснила Петряйкина.

Ранее стало известно, что в России в среду, 24 ноября, зарегистрируют вакцину от коронавируса для детей старше 12 лет. Об этом в ходе совещания президента РФ с членами правительства заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Уточнялось, что препарат может поступить в гражданский оборот уже в конце декабря этого года. Прививать детей будут только при согласии одного из родителей или самого подростка, если он достиг возраста 15 лет.

