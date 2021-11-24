Врач прокомментировала планируемую регистрацию вакцины от COVID-19 для детей в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Директор Российской детской клинической больницы Российского национального медицинского университета имени Н. И. Пирогова Елена Петряйкина оценила сообщение о регистрации министерством здравоохранения вакцины от COVID-19 для детей, сообщает RT.
Эксперт уточнила, что данную вакцину можно считать достижением отечественной науки и, кроме того, ее внедрение поможет оказать достаточное влияние на ситуацию с коронавирусом.
"История медицины ясно говорит о том, что эпидемии были побеждены только в эпоху массовой вакцинации и создания коллективного иммунитета. Дети, помимо того, что могут болеть и болеть тяжело, они еще имеют море контактов. Поэтому они должны быть полноправными участниками формирования коллективного иммунитета", – пояснила Петряйкина.
Ранее стало известно, что в России в среду, 24 ноября, зарегистрируют вакцину от коронавируса для детей старше 12 лет. Об этом в ходе совещания президента РФ с членами правительства заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Уточнялось, что препарат может поступить в гражданский оборот уже в конце декабря этого года. Прививать детей будут только при согласии одного из родителей или самого подростка, если он достиг возраста 15 лет.
В столице начали третью фазу клинического исследования вакцины от COVID-19 для подростков
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: