Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Решение о приостановке плановых госпитализаций детей в больницы Москвы не касается ситуаций, когда ребенку требуется экстренная медицинская помощь. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на столичный Депздрав.
"Решение о сокращении плановых госпитализаций детей касается только тех случаев, когда оказание медицинской помощи не является неотложным, а сама госпитализация ребенка при этом несет для него больший риск в случае заражения коронавирусом", – объяснили в ведомстве.
Плановую медпомощь также продолжат оказывать детям с онкологическими, гематологическими и другими заболеваниями, не позволяющими отложить лечение.
Уточняется, что принятые ограничения являются временной мерой, рассчитанной на три недели – до стабилизации эпидемиологической ситуации в городе.
В среду, 26 января, столичные власти приняли решение временно закрыть плановую госпитализацию в детские больницы на фоне распространения коронавируса. Сообщалось, что за две недели число заболевших коронавирусом детей выросло в 14 раз – с 2 тысяч в неделю до 28, а число госпитализаций увеличилось в 10 раз – 120 детей в сутки.
Позже вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что за последние два дня число госпитализаций детей с COVID-19 выросло в России на 36,5%, что вызывает обеспокоенность властей.
Неотложную и экстренную помощь детям будут оказывать в Москве в плановом режиме
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