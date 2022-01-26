Неотложную и экстренную помощь детям будут оказывать в Москве в плановом режиме

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Решение о приостановке плановых госпитализаций детей в больницы Москвы не касается ситуаций, когда ребенку требуется экстренная медицинская помощь. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на столичный Депздрав.

"Решение о сокращении плановых госпитализаций детей касается только тех случаев, когда оказание медицинской помощи не является неотложным, а сама госпитализация ребенка при этом несет для него больший риск в случае заражения коронавирусом", – объяснили в ведомстве.

Плановую медпомощь также продолжат оказывать детям с онкологическими, гематологическими и другими заболеваниями, не позволяющими отложить лечение.

Уточняется, что принятые ограничения являются временной мерой, рассчитанной на три недели – до стабилизации эпидемиологической ситуации в городе.

В среду, 26 января, столичные власти приняли решение временно закрыть плановую госпитализацию в детские больницы на фоне распространения коронавируса. Сообщалось, что за две недели число заболевших коронавирусом детей выросло в 14 раз – с 2 тысяч в неделю до 28, а число госпитализаций увеличилось в 10 раз – 120 детей в сутки.

Позже вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что за последние два дня число госпитализаций детей с COVID-19 выросло в России на 36,5%, что вызывает обеспокоенность властей.

