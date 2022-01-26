Власти Москвы приостановили плановую госпитализацию в детские больницы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Власти Москвы решили закрыть на три недели плановую госпитализацию в детские больницы, сообщает пресс-служба Депздрава. Это связано с ростом заболеваемости коронавирусом среди детей.
Изменения не распространяются на детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями. Москвичей также просят отложить плановые визиты в поликлинику на 2–3 недели.
"Эти временные изменения не распространяются на плановую госпитализацию маленьких пациентов с онкологическими и гематологическими заболеваниями для проведения противоопухолевого лечения, а также при других заболеваниях или состояниях, не допускающих промедления в оказании медицинской помощи. Экстренная медицинская помощь будет оказываться в полном объеме без исключения всем детям", – заявили в ведомстве.
Сообщается, что за две недели число заболевших коронавирусом детей выросло в 14 раз – с 2 тысяч в неделю до 28, а число госпитализации увеличилось в 10 раз – 120 детей в сутки.
"Важно, что примерно половина госпитализируемых с COVID-19 детей – это переводы из других больниц, где они проходили плановое лечение по другим заболеваниям", – говорится в сообщении.
Ранее медики назвали симптомы "Омикрона" у детей. Самыми распространенными признаками заболевания стали насморк, кашель, боли в горле и усталость.
До этого иммунолог Владимир Болибок объяснил, что при заражении "Омикрон"-штаммом коронавируса маленьким детям срочно необходима госпитализация. Он подчеркнул, что у юных пациентов заболевание протекает как кишечная инфекция с кожной сыпью, однако в более ярко выраженной форме.
Стало известно, когда детей начнут прививать от коронавируса
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