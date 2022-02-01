Детский омбудсмен Москвы предложила подумать о реабилитации детей, перенесших COVID-19

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Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская предложила подумать о реабилитации детей, перенесших COVID-19, сообщает РИА Новости.
По ее мнению, коечный фонд в столице позволяет говорить о том, что не будут приняты такие меры, как закрытие школ и вывод на дистанционное обучение. При этом она считает важным подумать о реабилитационных мероприятиях.
"Тем не менее нам надо смотреть вперед, достаточно ли у нас реабилитационных мероприятий для детей, которые будут постковидные. Надо наперед посмотреть о санаторно-курортном лечении, об увеличении профилакториев для детей, в том числе которые переболеют, в том числе не в легкой форме", – сказала Ярославская.
Она добавила, что в Москве есть школы, где практически нет классов на карантине, а есть школы, где на карантине находятся почти все классы.
Заведующая инфекционным боксированным отделением № 10 ДГКБ № 5 имени Филатова Елена Дондурей ранее выразила мнение, что рост заболеваемости COVID-19 среди детей может свидетельствовать о постепенном окончании пандемии. Она отметила, что при "Омикроне" симптомы болезни не отличаются от таковых при других респираторных инфекциях – COVID-19 постепенно становится детской болезнью.
Врач назвала рост заболеваемости среди детей сигналом окончания пандемии
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