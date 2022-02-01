Иммунолог рассказал, сколько продлится рост заболеваемости COVID-19 в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Рост заболеваемости коронавирусом в России будет наблюдаться еще на протяжении как минимум 2,5 недели, заявил иммунолог Николай Крючков. Об этом сообщает газета "Известия".
"Уже сейчас можно сказать, что Москва будет бить рекорды по госпитализациям в эту волну. То же, на мой взгляд, ждет и другие регионы. <...> Дальше будет короткая фаза стабилизации: медленный спуск – в 2–2,5 раза медленнее, чем был подъем. И потом главная интрига — когда к нам придет BA2, который в Дании дал супервспышку заболеваемости", – сказал он.
Специалист предупредил, что новая мутация "Омикрон"-штамма может привести к тому, что в России будут выявлять более 100 тысяч случаев заражения в сутки.
Врач-инфекционист Иван Коновалов рассказал, что пиковое состояние по уровню заболеваемости будет достигнуто в ближайшие несколько недель, после чего естественным путем сформируется постинфекционный иммунитет. Эксперт также добавил, что особенно опасным "Омикрон" является для детей.
"Несмотря на то что большинство детей болеют COVID-19 и даже штаммом "Омикрон" легко или умеренно тяжело, тем не менее за счет очень высокого уровня контагиозности вируса большое количество детей болеют одномоментно. И таким образом повышается шанс появления небольшого, но значимого процента тяжелых случаев и даже летальных исходов", – отметил Коновалов.
Ранее сообщалось, что в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом учащихся 7–11-х классов в Санкт-Петербурге перевели на дистанционное обучение.
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