Иммунолог рассказал, сколько продлится рост заболеваемости COVID-19 в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Рост заболеваемости коронавирусом в России будет наблюдаться еще на протяжении как минимум 2,5 недели, заявил иммунолог Николай Крючков. Об этом сообщает газета "Известия".

"Уже сейчас можно сказать, что Москва будет бить рекорды по госпитализациям в эту волну. То же, на мой взгляд, ждет и другие регионы. <...> Дальше будет короткая фаза стабилизации: медленный спуск – в 2–2,5 раза медленнее, чем был подъем. И потом главная интрига — когда к нам придет BA2, который в Дании дал супервспышку заболеваемости", – сказал он.

Специалист предупредил, что новая мутация "Омикрон"-штамма может привести к тому, что в России будут выявлять более 100 тысяч случаев заражения в сутки.

Врач-инфекционист Иван Коновалов рассказал, что пиковое состояние по уровню заболеваемости будет достигнуто в ближайшие несколько недель, после чего естественным путем сформируется постинфекционный иммунитет. Эксперт также добавил, что особенно опасным "Омикрон" является для детей.

"Несмотря на то что большинство детей болеют COVID-19 и даже штаммом "Омикрон" легко или умеренно тяжело, тем не менее за счет очень высокого уровня контагиозности вируса большое количество детей болеют одномоментно. И таким образом повышается шанс появления небольшого, но значимого процента тяжелых случаев и даже летальных исходов", – отметил Коновалов.

Ранее сообщалось, что в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом учащихся 7–11-х классов в Санкт-Петербурге перевели на дистанционное обучение.