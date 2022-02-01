Врач объяснил, почему ПЦР-тест может быть отрицательным при заражении "Омикроном"

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Признаки заражения "Омикрон"-штаммом не всегда сопровождаются положительным ПЦР-тестом, при этом человек все равно остается заразен для окружающих, рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

"Если человек имеет отрицательный тест и все признаки заболевания, может быть, у него был неправильно взят анализ: или не в тот день, или недостаточное количества материала. "Омикрон"-штамм очень быстро может уходить из носоглотки и не выявляться с помощью тестов", – сказал специалист в интервью радио Sputnik.

Тимаков подчеркнул, что при наличии симптомов заболевания тем, у которого был отрицательный результат ПЦР-теста, стоит сократить контакты с другими людьми. По словам эксперта, ограничений стоит придерживаться около семи дней. При этом он подчеркнул, что промежуток времени, при котором человек с коронавирусом опасен для окружающих, индивидуален в каждом конкретном случае и зависит от тяжести заболевания.

"При предыдущих штаммах от десяти дней до трех недель человек был заразен, в зависимости от тяжести состояния. А у детей из кишечника вирус в активной форме выделялся более месяца. На "Омикрон" я этих исследований еще не видел", – сказал врач.

Ранее исследователи составили перечень симптомов заражения "Омикрон"-штаммом. Новый вариант COVID-19 вызывает кашель, лихорадку, потерю вкуса и запаха, боль в спине и головокружение. Данные симптомы сохраняются даже после выздоровления.

Врач Энн Мэри отметила, что боль в пояснице проявляется у пациентов с "Омикрон"-штаммом чаще, чем при заражении "Дельтой". Кроме того, пациентам стоит опасаться миалгии – сильной боли в мышцах.