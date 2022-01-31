Ученые оценили риск повторного заражения "Омикроном" и "Дельтой"

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Ученые из Великобритании установили, что риск повторного заражения штаммом коронавируса "Омикрон" в 5,4 раза выше, чем при варианте "Дельта". Об этом сообщает Pravda.Ru.
Специалисты из Имперского колледжа Лондона изучили результаты всех положительных ПЦР-тестирований, проведенных с 29 ноября по 11 декабря прошлого года. Исследование статистики показало, что перенесенный ранее коронавирус обеспечил защиту от заражения "Омикроном" только в 19% всех задокументированных случаев COVID-19.
Ранее директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист и иммунолог-аллерголог Георгий Викулов рассказал, что делать при первых признаках "Омикрона".
По словам специалиста, в этой ситуации главное – не паниковать, оставаться дома и соблюдать рекомендации медиков. Вызывать врача при обычных симптомах простуды и ОРВИ нет необходимости: достаточно обратиться за дистанционной медицинской помощью.
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