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Общество

08:03

Иммунолог рассказал, как рост человека влияет на распространение "Омикрона"

общество эксклюзив

Фото: ТАСС/EPA/MAXIM SHIPENKOV

Врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал Москве 24, что заболевший коронавирусом человек сначала заражает тех, кто одного с ним роста.

По словам специалиста, аэрозоль, который выделяет инфицированный "Омикроном" при дыхании, распространяется по всему помещению от пола до потолка.

Поэтому высокий рост не сможет предохранить от заражения, добавил эксперт. Однако рост человека может влиять на распространение коронавируса, уточнил иммунолог.

Рост влияет в том плане, что, если зараженный человек взрослый, он распространяет инфекцию с определенного уровня. То есть его нос и рот находятся на определенной высоте. И сначала будет как бы вот этот эшелон "загрязняться", где голова человека находится, а потом этот аэрозоль будет распределяться вверх и вниз.
Владимир Болибок
врач – аллерголог-иммунолог

Ранее директор по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сравнил распространение штамма "Омикрон" с лесным пожаром.

Специалист напомнил, что новый вариант вируса гораздо заразнее предшествовавших мутаций. Из-за этого на пике максимальное число инфицированных может быть достаточно высоким, полагает он.

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