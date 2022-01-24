Иммунолог рассказал, как рост человека влияет на распространение "Омикрона"

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Врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал Москве 24, что заболевший коронавирусом человек сначала заражает тех, кто одного с ним роста.
По словам специалиста, аэрозоль, который выделяет инфицированный "Омикроном" при дыхании, распространяется по всему помещению от пола до потолка.
Поэтому высокий рост не сможет предохранить от заражения, добавил эксперт. Однако рост человека может влиять на распространение коронавируса, уточнил иммунолог.
Ранее директор по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сравнил распространение штамма "Омикрон" с лесным пожаром.
Специалист напомнил, что новый вариант вируса гораздо заразнее предшествовавших мутаций. Из-за этого на пике максимальное число инфицированных может быть достаточно высоким, полагает он.
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