В Роспотребнадзоре сравнили распространение "Омикрона" с лесным пожаром

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"Омикрон"-штамм распространяется как лесной пожар, поэтому максимальное количество зараженных коронавирусом на пике может быть достаточно высоким. Об этом рассказал директор по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

По его словам, сейчас заболеваемость COVID-19 находится в фазе роста. Он также напомнил, что новый штамм в три раза заразнее своего предшественника.

"Если на пике "Дельты" прирост заболеваемости составлял 40 тысяч, то у "Омикрона" этот показатель может быть шестизначным", – цитирует Горелова "Интерфакс".

Он выразил надежду, что стремительный рост заболеваемости после сменится таким же стремительным снижением. Горелов рассказал, что в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге "Омикрон"-штамм вытесняет "Дельту". Эксперт выразил мнение, что через несколько недель эта тенденция дойдет и до регионов.

"Учитывая высокую заразность "Омикрона", масштабы его распространения могут быть значительно больше. И самое главное в данной ситуации – не допустить осложнений. Их можно избежать при условии вакцинации", – подчеркнул Горелов.

Специалист напомнил, что маски и другие меры профилактики при правильном использовании снижают риск заражения и передачи вируса окружающим. При этом Горелов отметил, что при "Омикрон"-штамме наиболее эффективными будут одноразовые маски.

"Ну и, разумеется, не следует забывать о других противоэпидемических мерах – соблюдении социальной дистанции, ограничении социальных контактов и своевременной вакцинации и ревакцинации", – заключил Горелов.

Ранее доктор медицинских наук Геннадий Онищенко заявил, что "Омикрон" может оказаться завершающим штаммом, в таком случае пандемия коронавируса может закончиться уже в мае. В то же время он призвал россиян вакцинироваться и ревакцинироваться, чтобы приблизить окончание пандемии.

