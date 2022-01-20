В Роспотребнадзоре сравнили распространение "Омикрона" с лесным пожаром

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
"Омикрон"-штамм распространяется как лесной пожар, поэтому максимальное количество зараженных коронавирусом на пике может быть достаточно высоким. Об этом рассказал директор по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
По его словам, сейчас заболеваемость COVID-19 находится в фазе роста. Он также напомнил, что новый штамм в три раза заразнее своего предшественника.
"Если на пике "Дельты" прирост заболеваемости составлял 40 тысяч, то у "Омикрона" этот показатель может быть шестизначным", – цитирует Горелова "Интерфакс".
Он выразил надежду, что стремительный рост заболеваемости после сменится таким же стремительным снижением. Горелов рассказал, что в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге "Омикрон"-штамм вытесняет "Дельту". Эксперт выразил мнение, что через несколько недель эта тенденция дойдет и до регионов.
"Учитывая высокую заразность "Омикрона", масштабы его распространения могут быть значительно больше. И самое главное в данной ситуации – не допустить осложнений. Их можно избежать при условии вакцинации", – подчеркнул Горелов.
Специалист напомнил, что маски и другие меры профилактики при правильном использовании снижают риск заражения и передачи вируса окружающим. При этом Горелов отметил, что при "Омикрон"-штамме наиболее эффективными будут одноразовые маски.
"Ну и, разумеется, не следует забывать о других противоэпидемических мерах – соблюдении социальной дистанции, ограничении социальных контактов и своевременной вакцинации и ревакцинации", – заключил Горелов.
Ранее доктор медицинских наук Геннадий Онищенко заявил, что "Омикрон" может оказаться завершающим штаммом, в таком случае пандемия коронавируса может закончиться уже в мае. В то же время он призвал россиян вакцинироваться и ревакцинироваться, чтобы приблизить окончание пандемии.
В Москве доля госпитализированных с COVID-19 не превышает 10% от числа заболевших – Ракова
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: