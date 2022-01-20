Онищенко заявил, что "Омикрон" может стать завершающим штаммом коронавируса

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"Омикрон" может оказаться завершающим штаммом, в таком случае пандемия коронавируса может закончиться уже в мае, заявил академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко. Об этом сообщает РИА Новости.

В то же время Онищенко призвал россиян вакцинироваться и ревакцинироваться, чтобы приблизить окончание пандемии.

Ранее спецпосланник ВОЗ Дэвид Набарро заявил, что конец пандемии COVID-19 уже можно наблюдать, однако перед этим мир столкнется еще с несколькими всплесками заболеваемости. При этом, по словам Набарро, вирус продолжает эволюционировать, в ближайшее время появятся новые штаммы.

Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок заявил, что лучшую защиту от заражения штаммом коронавируса "Омикрон" имеют люди, прошедшие вакцинацию в последние месяцы прошлого года. По словам Болибока, данная категория людей имеет достаточно мощный иммунитет, который может обеспечить защиту от новой разновидности вируса.