Онищенко рассказал, что может снизить риск заражения COVID-19 в метро

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Для снижения риска заражения коронавирусом в общественном транспорте можно рекомендовать ввести разное время начала рабочего дня, сообщил академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

По его словам, если кто-то будет приезжать на работу к 8 утра, кто-то – к 9, а кто-то – к 10, то людей в час пик будет меньше.

"Я бы сейчас даже, знаете, ввел схему, которую мы всегда использовали еще с советских времен, сделать дробный график начала рабочего дня. Эта схема всегда работала при обычном гриппе", – цитирует Онищенко РИА Новости.

Он считает, что городские власти должны продумать схему, чтобы сотрудники соседних предприятий не приезжали на работу одновременно.

Ранее Михаил Мишустин дал поручение членам Координационного совета по борьбе с COVID-19 подготовить дополнительные предложения по мерам против распространения штамма "Омикрон" в России.

Поручения касаются обеспечения необходимого резерва коек в больницах, работы call-центров, тестирования населения на наличие COVID-19, а также мероприятий, направленных на предотвращение распространения "Омикрона".

Руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что доля заразившихся "Омикрон"-штаммом в России составляет 76% от общего числа заболевших коронавирусом. По ее словам, сейчас уже ярко выражено доминирование нового варианта коронавируса.