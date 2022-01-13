Мишустин поручил подготовить новые предложения по борьбе с распространением "Омикрона"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Михаил Мишустин дал поручение членам Координационного совета по борьбе с COVID-19 подготовить дополнительные предложения по мерам против распространения штамма "Омикрон" в России. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

"Поручения касаются обеспечения необходимого резерва коек в больницах, работы call-центров, тестирования населения на наличие COVID-19, а также мероприятий, направленных на предотвращение распространения "Омикрона", – говорится в сообщении.

Ранее руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что доля заразившихся "Омикрон"-штаммом в России составляет 76% от общего числа заболевших коронавирусом. По ее словам, сейчас уже ярко выражено доминирование нового варианта коронавируса.

По словам Владимира Путина, что для подготовки к новому витку пандемии коронавируса у России есть пара недель. В связи с этим он поручил Михаилу Мишустину проработать вопросы вакцинации и мобилизации больниц для подготовки к новому удару пандемии коронавируса.