Москва первой столкнется с ростом заболеваемости COVID-19 из-за "Омикрона" – Голикова

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Москва первой столкнется с ростом заболеваемости COVID-19 из-за "Омикрон"-штамма, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе совещания Владимира Путина с членами правительства.
Она уточнила, что на сегодняшний день в России выявлено 698 случаев "Омикрона".
"Большая часть этих случаев приходится на Московский регион, и мы понимаем, что, скорее всего, столичный регион, как уже, к сожалению, эта негативная традиция сложилась, примет на себя первый удар распространения нового штамма", – заявила вице-премьер РФ.
Ранее Голикова отмечала, что статистика, показывающая снижение заболеваемости коронавирусом в России, является не совсем объективной, так как такие данные можно объяснить снижением охвата населения тестированием.
За минувшие сутки в России подтвердили 17 946 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. В 2 655 из них болезнь проходила без клинических проявлений. Всего в стране с начала пандемии зарегистрировано 10 702 150 случаев COVID-19.
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