Число выявляемых в день случаев COVID-19 в РФ может превысить 100 тыс – Попова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Число выявляемых в день в РФ случаев инфицирования COVID-19 при негативном сценарии может стать шестизначным. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания президиума Координационного совета по борьбе COVID-19.

Она уточнила, что в стране рассматриваются всегда как краткосрочные и долгосрочные прогнозы, так и пессимистичные и оптимистичные.

"И то, что сегодня мы видим, к сожалению, создает в пессимистичном варианте прогноз по возможному <...> растущему выявлению количества случаев <...> до шестизначных цифр на территории РФ при неблагоприятном развитии и при несоблюдении тех требований, о которых мы говорим уже два года", – отметила Попова.

Ранее Сергей Собянин заявил, что в течение 7–10 дней в столице ожидается рост заболеваемости коронавирусом. По словам мэра, Москва может столкнуться с более худшей ситуацией с COVID-19, чем в предыдущие волны.

В свою очередь, замглавы Центра имени Гамалеи Денис Логунов заявил, что в РФ в конце января – начале февраля ожидается подъем заболеваемости "Омикрон"-штаммом коронавируса. Эксперт напомнил, что в России данная мутация уже обнаружена, и, по словам Логунова, штамм распространяется быстро. При этом количество госпитализаций снизилось.

