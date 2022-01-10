Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

19:50

Вирусолог спрогнозировал начало пятой волны коронавируса в России

общество

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Пятая волна коронавируса может начаться в России в конце января или начале февраля, считает вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

По его словам, на этот раз количество зараженных может превысить прошлые максимумы. Альтштейн считает, что для эффективной борьбы с коронавирусом необходимо модернизировать существующие вакцины.

"Омикрон"-штамм уже есть в России, в этом нет сомнений.<...> На фоне "Дельты" он пока еще не прорезался. В других странах он на фоне "Дельты" показался высокой заболеваемостью. Это касается стран Европы, США. В общем страны, где хорошо ведут статистику, показали подъем "Омикрона", – цитирует Альтштейна "Лента.ру".

Вирусолог подчеркнул, что не стоит считать пятую волну коронавируса катастрофой. По его словам, "Омикрон"-штамм характеризуется низкой летальностью.

Ранее спецпосланник ВОЗ Дэвид Набарро заявил, что конец пандемии COVID-19 уже можно наблюдать, однако перед этим мир столкнется еще с несколькими всплесками заболеваемости. По словам Набарро, вирус продолжает эволюционировать, в ближайшее время появятся новые штаммы, из-за которых вспышки заболеваемости будут происходить каждые 3–4 месяца.

Иммунолог рассказал, ждать ли новую волну коронавируса в РФ

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать