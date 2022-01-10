Вирусолог спрогнозировал начало пятой волны коронавируса в России

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
Пятая волна коронавируса может начаться в России в конце января или начале февраля, считает вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.
По его словам, на этот раз количество зараженных может превысить прошлые максимумы. Альтштейн считает, что для эффективной борьбы с коронавирусом необходимо модернизировать существующие вакцины.
"Омикрон"-штамм уже есть в России, в этом нет сомнений.<...> На фоне "Дельты" он пока еще не прорезался. В других странах он на фоне "Дельты" показался высокой заболеваемостью. Это касается стран Европы, США. В общем страны, где хорошо ведут статистику, показали подъем "Омикрона", – цитирует Альтштейна "Лента.ру".
Вирусолог подчеркнул, что не стоит считать пятую волну коронавируса катастрофой. По его словам, "Омикрон"-штамм характеризуется низкой летальностью.
Ранее спецпосланник ВОЗ Дэвид Набарро заявил, что конец пандемии COVID-19 уже можно наблюдать, однако перед этим мир столкнется еще с несколькими всплесками заболеваемости. По словам Набарро, вирус продолжает эволюционировать, в ближайшее время появятся новые штаммы, из-за которых вспышки заболеваемости будут происходить каждые 3–4 месяца.
Иммунолог рассказал, ждать ли новую волну коронавируса в РФ
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: