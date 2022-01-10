Вирусолог спрогнозировал начало пятой волны коронавируса в России

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Пятая волна коронавируса может начаться в России в конце января или начале февраля, считает вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

По его словам, на этот раз количество зараженных может превысить прошлые максимумы. Альтштейн считает, что для эффективной борьбы с коронавирусом необходимо модернизировать существующие вакцины.

"Омикрон"-штамм уже есть в России, в этом нет сомнений.<...> На фоне "Дельты" он пока еще не прорезался. В других странах он на фоне "Дельты" показался высокой заболеваемостью. Это касается стран Европы, США. В общем страны, где хорошо ведут статистику, показали подъем "Омикрона", – цитирует Альтштейна "Лента.ру".

Вирусолог подчеркнул, что не стоит считать пятую волну коронавируса катастрофой. По его словам, "Омикрон"-штамм характеризуется низкой летальностью.

Ранее спецпосланник ВОЗ Дэвид Набарро заявил, что конец пандемии COVID-19 уже можно наблюдать, однако перед этим мир столкнется еще с несколькими всплесками заболеваемости. По словам Набарро, вирус продолжает эволюционировать, в ближайшее время появятся новые штаммы, из-за которых вспышки заболеваемости будут происходить каждые 3–4 месяца.

