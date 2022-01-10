В ВОЗ заявили о приближении конца пандемии COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
Конец пандемии COVID-19 уже можно наблюдать, однако перед этим мир столкнется еще с несколькими всплесками заболеваемости, заявил спецпосланник ВОЗ Дэвид Набарро.
"По меньшей мере следующие три месяца будут тяжелыми", – сказал он телеканалу Sky News.
По словам Набарро, вирус продолжает эволюционировать, в ближайшее время появятся новые штаммы, из-за которых вспышки заболеваемости будут происходить каждые 3–4 месяца. При этом он отметил, что системы здравоохранения Западной Европы справляются с пандемией.
Однако во многих странах ситуация остается критической. Ученый считает, что обстановка осложняется невозможностью развивающихся государств принимать жесткие меры, которые могут нанести значительный ущерб экономике.
Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что пандемия коронавируса закончится, когда удастся привить 70% населения за полгода. Если вакцинация будет идти медленными темпами, подчеркнул он, волны заболеваемости можно считать до бесконечности.
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