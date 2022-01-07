Гинцбург рассказал, при каких условиях закончится пандемия COVID-19

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Пандемия коронавируса закончится, когда удастся привить 70% населения за полгода. Об этом рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"<...> потом будем границы открывать, возвращаться к привычной жизни", – приводит слова ученого РИА Новости.

Если вакцинация будет идти медленными темпами, подчеркнул он, волны заболеваемости можно считать до бесконечности. Гинцбург также напомнил о важности прохождения ревакцинации через полгода после прививки.

Накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о росте уровня коллективного иммунитета к коронавирусу по стране. По ее словам, он составляет 62,6%.

Голикова добавила, что на 6 января вакцинацию первым компонентом провели 79 028 014 раз, полный цикл был завершен 75 113 883 раза.

Вице-премьер указала и на некоторые негативные тенденции. Так, в ряде регионов страны коллективный иммунитет к коронавирусу снизился из-за того, что не была вовремя проведена ревакцинация населения.