Эксперт рассказала о случаях одновременного заражения COVID-19 и гриппом в РФ

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Эксперт Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова оценила распространение случаев одновременного заражения коронавирусом и гриппом в РФ. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам специалиста, подобные ситуации возникали почти с самого начала пандемии.
"Их регистрировали в разных странах, в том числе и в России... например, в октябре 2021 года в городе Севастополь у заболевшей беременной женщины одновременно обнаружили и вирус гриппа, и SARS-CoV-2", – указала Руженцова.
Эксперт Роспотребнадзора добавила, что сочетание сразу двух вирусов, поражающих дыхательные пути, способствует более тяжелому течению болезни.
Ранее сообщалось, что случаи одновременного заболевания гриппом и COVID-19 – флурона – выявили в Северной Македонии, Хорватии и Республике Сербской Боснии и Герцеговины.
В госкорпорации "Ростех" в январе предположили, что первые результаты разработки единой вакцины от гриппа и коронавируса "Ростех" представит в 2022 году. Препарат проходит стадию тестирования.
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