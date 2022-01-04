Инфекционист рассказал, когда в мире значительно улучшится ситуация с COVID-19

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Значительное улучшение ситуации с коронавирусом можно ожидать лишь в 2023 году, считает доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов Сергей Вознесенский. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, пандемия COVID-19 вряд ли закончится в текущем году, поскольку должны стабилизироваться не только медицинская проблема, но и финансовые, экономические и геополитические вопросы.

Ранее заслуженный врач России, эпидемиолог Геннадий Онищенко предположил, что пандемия коронавируса может завершиться к маю 2022 года. По его мнению, для этого необходимо соблюдать все требования врачей и проводить вакцинацию. Специалист напомнил, что в стране имеются препараты для борьбы с коронавирусом.

До этого гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус также заявил, что 2022 год может поставить точку в борьбе с коронавирусной инфекцией. По его мнению, полученный за два года опыт и разработанные средства должны обеспечить победу над вирусом.

Однако, по мнению профессора Центра имени Гамалеи Анатолия Альтштейна и пульмонолога Сергея Пурясева, прогнозы главы ВОЗ слишком оптимистичны. Эксперты полагают, что угроза будет сохраняться, пока вакцинация не охватит большую часть населения Земли.