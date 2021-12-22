Эксперты оценили вероятность окончания пандемии в 2022 году

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Прогнозы Всемирной организации здравоохранения об окончании пандемии в 2022 году слишком оптимистичны. Такое мнение в беседе с Life.ru высказали профессор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн и пульмонолог Сергей Пурясев.
Глава ВОЗ Тедрос Гебреисус ранее высказал мнение, что пандемия закончится в 2022 году. Пурясев отметил, что такие заявления – это новогодние пожелания.
"Мы же всегда перед наступлением Нового года и Рождества желаем друг другу счастья, здоровья, успехов. На самом деле жизнь реальна", – отметил пульмонолог.
Пурясев добавил, что коронавирус – это искусственный вирус, который не просто так был сделан людьми.
"Он сделан для чего-то. И поэтому никто на этом не остановится. <...> Будут постоянные вбросы. Сначала в Лондоне вбросили, потом в Индии, потом в Латинской Америке – в каких-то деревнях, там и людей-то почти нет, и вдруг там откуда-то появляются новые штаммы", – высказался эксперт.
Он также поделился мнением, что сейчас идет целенаправленное и неконтролируемое инфицирование людей. По словам Пурясева, естественным путем эта проблема не решится, поэтому нужно вакцинироваться.
В свою очередь, вирусолог Альтштейн напомнил, что существующие вакцины можно будет использовать против "Дельты" и очередного штамма. При этом в случае плохой эффективности вакцины можно улучшить.
Альтштейн также отметил, что необходимо вакцинировать все население, чтобы коронавирус проявлялся легкими простудами. Он подчеркнул, что если будет умирать 0,1% зараженных, то это будет приемлемо для человечества и можно будет считать, что пандемия закончилась.
"Я придерживаюсь концепции, что штаммы будут становиться все легче и легче. Если мы посмотрим на современную кривую, которая началась в 2020 году, на этой кривой шесть волн, они были с разной летальностью. Летальность "Дельты" в целом по миру примерно 1,6%. Исходная летальность, которая была в первой половине 2020-го, – свыше 5%", – пояснил вирусолог.
Ранее вирусолог заявил, что версия об искусственном происхождении "Омикрон"-штамма коронавируса – конспирология. По его словам, эта теория никому не помогает. Эксперт отметил, что в структуре "южноафриканского" штамма нет ничего необычного.
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