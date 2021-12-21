В Центре имени Гамалеи выявили антитела к "Омикрону" у ревакцинированных "Спутником V"

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Специалисты российского Центра имени Гамалеи выявили нейтрализующие антитела к "Омикрон"-штамму коронавируса у ревакцинированных препаратом "Спутник V". Об этом говорится в Twitter-аккаунте вакцины.

"Более того, уровень нейтрализующих антител к "Омикрону" в сыворотках крови ревакцинированных немного выше, чем уровень антител к исходному штамму коронавируса (B.1.1.1.) в сыворотках крови вакцинированных", – отметили в публикации.

Согласно предыдущим сообщениям Центра имени Гамалеи, "Спутник V" вызывает устойчивый ответ антител к "Омикрон"-штамму, а также защищает от тяжелого течения болезни, в том числе госпитализации.

По предварительным оценкам, эффективность "Спутника V" с бустерной инъекцией "Спутника Лайт" против новой версии COVID-19 может достигать более 80%.

В России выявлен 41 случай заражения "Омикрон"-штаммом коронавируса. Пациенты находятся в стационаре, их состояние оценивается как стабильное.

Как рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, для нового варианта COVID-19 характерны такие признаки, как першение в горле, лихорадка и миалгия.

