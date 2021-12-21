В Центре имени Гамалеи выявили антитела к "Омикрону" у ревакцинированных "Спутником V"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Специалисты российского Центра имени Гамалеи выявили нейтрализующие антитела к "Омикрон"-штамму коронавируса у ревакцинированных препаратом "Спутник V". Об этом говорится в Twitter-аккаунте вакцины.
"Более того, уровень нейтрализующих антител к "Омикрону" в сыворотках крови ревакцинированных немного выше, чем уровень антител к исходному штамму коронавируса (B.1.1.1.) в сыворотках крови вакцинированных", – отметили в публикации.
Согласно предыдущим сообщениям Центра имени Гамалеи, "Спутник V" вызывает устойчивый ответ антител к "Омикрон"-штамму, а также защищает от тяжелого течения болезни, в том числе госпитализации.
По предварительным оценкам, эффективность "Спутника V" с бустерной инъекцией "Спутника Лайт" против новой версии COVID-19 может достигать более 80%.
В России выявлен 41 случай заражения "Омикрон"-штаммом коронавируса. Пациенты находятся в стационаре, их состояние оценивается как стабильное.
Как рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, для нового варианта COVID-19 характерны такие признаки, как першение в горле, лихорадка и миалгия.
О штамме "Омикрон" пока известно очень мало – Попова
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: