Мурашко назвал характерные для "Омикрона" симптомы

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Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что для нового варианта COVID-19 характерны першение в горле и лихорадка. Об этом сообщает ТАСС.
"Мы видим, что в клинической картине "Омикрона" доминируют такие признаки ОРВИ, как першение в горле, субфебрильная лихорадка, миалгия. Общие симптомы, интоксикация подчас очень сходны с течением гриппа", – пояснил руководитель ведомства.
Мурашко добавил, что сотрудники Минздрава РФ совместно с сотрудниками Роспотребнадзора принимали участие в работе в Южно-Африканской Республике. Они изучили особенности течения инфекции, вызванной новым вариантом коронавируса.
Согласно данным замглавы Минздрава РФ Виктора Фисенко, в России "Омикрон"-штаммом заражены порядка 30 человек. Тяжелых случаев заболевания в стране пока нет.
За последние сутки в РФ в совокупности подтвердили 25 907 новых случаев коронавирусной инфекции. В 1 877 из них болезнь протекала без клинических проявлений.
Научный центр "Вектор" опубликовал фото частиц нового штамма "Омикрон"
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