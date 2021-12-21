В России выявили 25 907 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
За минувшие сутки в России подтвердили 25 907 новых случаев коронавирусной инфекции. В 1 877 из них болезнь протекала без клинических проявлений, сообщает Оперштаб по борьбе с COVID-19.
Больше всего случаев выявлено в Санкт-Петербурге – 2 075, Москве – 1 906, Московской области – 1 811, Красноярском крае – 652, Пермском крае – 615, Свердловской области – 598, Челябинской области – 581, Иркутской области – 580, Самарской области – 574, Ростовской области – 539, Нижегородской области – 523, Краснодарском крае – 521, Омской области – 491, Алтайском крае – 491, Башкирии – 484.
Всего в РФ с начала пандемии зарегистрировано 10 267 719 случаев коронавируса. Наименьший темп прироста зафиксирован в Чукотском автономном округе – 0,03%, Республике Калмыкия – 0,04%, Республике Алтай – 0,05%.
От последствий COVID-19 за последние сутки в стране скончались 1 027 человек, за все время пандемии умерли 299 249. За минувшие 24 часа выздоровели 40 219 человек, за весь период – 9 055 199.
Ранее директор НИИ эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора, врач-иммунолог Арег Тотолян заявил, что штамм коронавируса "Омикрон" может стать частичным спасением от пандемии.
В то же время он опроверг утверждение о том, что данный штамм может быть натуральной вакциной от коронавируса, отметив, что такие выводы делать рано из-за небольшого количества заболевших этим вариантом в России.
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