Врач рассказал о симптоме "Омикрон"-штамма, проявляющемся ночью

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Южноафриканские врачи рассказали о симптоме штамма коронавируса "Омикрон", который проявляется по ночам. Об этом сообщает газета Daily Star.

Британский терапевт Амир Хан считает, что в список Национальной службы здравоохранения Англии нужно включить появление повышенной ночной потливости, на которую жалуются пациенты. Это, по его мнению, позволит отследить случаи заражения "Омикроном".

"Боль в горле, легкие мышечные боли, сильная слабость, сухой кашель и ночная потливость. Нам важно следить за этими симптомами, потому что, если мы собираемся отслеживать "Омикрон" здесь и во всем мире, нам необходимо иметь возможность тестировать людей с этими симптомами", – отметил специалист.

Врач отметил, что из-за сильного потоотделения больным в "красной" зоне даже приходится менять одежду, так как она промокает насквозь.

Ранее специалисты из ZOE COVID Study назвали ряд симптомов, указывающих на заражение новой разновидностью коронавируса. В частности, ученые рекомендовали обращать внимание на внезапную потерю аппетита.