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Общество

16:49

Вирусолог назвал факторы, которые могут привести к летальному исходу при COVID-19

общество медицина

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

На скорость наступления смерти от коронавируса влияет то, как пациент начал лечиться, какие повреждения нанес своему организму и чем болел ранее. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на вирусолога Владислава Жемчугова.

Он подчеркнул, что сроки смерти зависят от человека: летальный исход может наступить быстрее трех недель и дольше. По словам специалиста, самое важное в этом вопросе – своевременное лечение.

"От этого зависит и результат: умрет или нет. Какими лекарствами лечили – тоже вопрос. Помимо стандартов, лечение определяет конкретный врач. Сейчас еще зависит от того, вакцинировался или нет. Есть масса причин", – пояснил Жемчугов.

Ранее эксперт рассказал, что самые популярные фейки, которые распространяли в России в период пандемии коронавируса, связаны с вакцинацией и псевдомедицинскими советами. В вопросе остальных слухов фиксируются резкие взлеты и падения. В связи с этим "Яндекс.Кью" и Альянс русскоязычных фактчекеров создали страницу, на которой разоблачают фейки о пандемии.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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