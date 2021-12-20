Переболевшим COVID-19 москвичам ответили на основные вопросы о QR-кодах

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Переболевшим коронавирусом москвичам рассказали, как продлить срок действия имеющегося сертификата, что делать, если возникают проблемы, и где в Москве может потребоваться QR-код.
Обновленные сертификаты сгенерируются автоматически. В случае истечения срока действия кода переболевшего в период с 20 декабря 2020 года по 20 июня 2021 года его необходимо переоформить, тогда он будет действовать еще полгода.
Те, кто переболел позднее, могут использовать действующий код. После истечения срока действия он автоматически обновится еще на полгода. Сертификат вылечившихся после 20 декабря 2021 года будет действовать год.
Сертификат можно оформить в электронной медицинской карте в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО" или на mos.ru, на портале госуслуг или в приложении "Госуслуги. Стоп коронавирус", в регистратуре или инфомате городской поликлиники.
Срок действия указывается рядом с QR-кодом, который действует год для вакцинированных и переболевших, а также он выдается на 48 часов после получения отрицательного ПЦР-теста. Если владелец документа заболел, то его действие будет приостановлено.
При получении QR-кода через mos.ru необходимо проверить корректность личных данных. Если все верно, а документ не сформирован, то нужно обратиться в службу технической поддержки с сообщением по теме "Не найден цифровой сертификат (QR-код)", указав номера полиса ОМС и паспорта, а также название медицинской организации.
Сертификат понадобится для посещения театров, музеев, концертов и других мероприятий, где соберутся более 500 человек.
Необходимо сформировать сертификат повторно любым удобным способом. Изображение QR-кода должно быть четким, читабельным и без бликов.
Нет, сертификат выдается на 48 часов тем, кто получил отрицательный ПЦР-тест.
Да, социальные карты будут разблокированы автоматически после получения данных из систем ЕМИАС или ЕГИСЗ в течение пяти дней для транспорта Москвы и в течение восьми дней – для транспорта Московской области.
Если транспортное приложение социальной карты по-прежнему заблокировано, можно направить запрос на mos.ru.
В Москве продлили до 12 месяцев срок действия QR-кодов, выдаваемых переболевшим коронавирусом горожанам. Выданные ранее шестимесячные коды будут автоматически продлены в последний день их действия.
В то же время в столице сократили срок действия QR-кодов на основании отрицательных ПЦР-тестов: теперь они будут действовать два календарных дня вместо трех.
Срок действия QR-кодов переболевших COVID-19 москвичей продлили до года
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