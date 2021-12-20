Срок действия QR-кодов переболевших COVID-19 москвичей продлили до года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Срок действия QR-кодов, выдаваемых переболевшим коронавирусом москвичам, продлили до 12 месяцев.

Выданные ранее шестимесячные коды будут автоматически продлены в последний день их действия, сообщал мэр Москвы Сергей Собянин. В случае, когда срок истек, а с момента выздоровления не прошел год, жителям столицы оформят новые QR-коды сроком на 12 месяцев.

При этом коды, выдаваемые после прохождения вакцинации, продолжат действовать в течение одного года.

В то же время в столице сократили срок действия QR-кодов на основании отрицательных ПЦР-тестов. Теперь такой код будет действовать два календарных дня вместо трех. Как объяснял Собянин, власти Москвы приняли такое решение на фоне угрозы распространения нового штамма коронавируса "Омикрон".

Ранее в Оперштабе объяснили, как переболевшим COVID-19 получить QR-код. Процесс оформления кода нового образца будет зависеть от того, как давно человек выздоровел.

До этого стало известно, что россияне с положительными ПЦР-тестами, полученными после 1 января 2022 года, смогут сдать анализы на антитела, чтобы также получить сертификат переболевшего COVID-19. Вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что для этого необходимо подтверждать наличие антител, а не измерять их количество.

