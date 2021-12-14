Собянин: срок действия QR-кодов переболевших COVID-19 москвичей продлевается до года

16:45
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Срок действия QR-кодов, выдаваемых переболевшим москвичам, продлевается с 6 до 12 месяцев. Об этом в своем блоге сообщил Сергей Собянин.
Он уточнил, что шестимесячные коды будут автоматически продлены в последний день их действия. В случае, когда срок истек, а с момента выздоровления не прошел год, жителям столицы оформят новые QR-коды сроком на 12 месяцев.
"Срок действия QR-кодов, оформленных на основании отрицательных ПЦР-тестов, сокращается с 3 до 2 календарных дней. Причина – ожидаемое распространение более заразного "Омикрон"-штамма. QR-коды, выдаваемые после прохождения вакцинации, как и ранее, будут действительны в течение года", – добавил Собянин.
Кроме того, градоначальник отметил сохранение стабильной ситуации с коронавирусом в Москве. За последнюю неделю число новых случаев заражения снизилось на 7%, а число госпитализаций – на 6%. При этом первым компонентов привились более 5,8 миллиона москвичей.
"Полностью выполнено постановление Главного санитарного врача об обязательной вакцинации не менее 80% работников здравоохранения, образования, социальной сферы, торговли, общественного питания и ряда других отраслей экономики. За это огромное спасибо руководителям и работникам этих организаций", – подчеркнул Собянин.
Ранее сообщалось, что правительство Москвы дополнительно выделило 10,3 миллиарда рублей на лечение пациентов с COVID-19. С помощью этих средств власти обеспечат современное и качественное оказание медпомощи пациентам с коронавирусом с сохранением необходимых объемов медпомощи по другим заболеваниям.
Правительство Москвы выделило 10,3 млрд рублей на лечение пациентов с COVID-19
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