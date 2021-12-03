Путин поручил разработать план действий по борьбе с новым штаммом коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 7 декабря разработать план действий по борьбе с новым штаммом коронавируса. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

"Обеспечить разработку плана действий, направленного на предотвращение распространения на территории Российской Федерации нового штамма вируса SARS-CoV-2 с целью защиты населения от заболевания коронавирусной инфекцией (COVID-19)", – говорится в перечне поручений.

При его разработке рекомендовано обратить особое внимание на повышение эффективности тест-систем и вакцин для профилактики COVID-19, поддержание повышенной готовности системы здравоохранения, обновление методических рекомендаций по лечению больных с коронавирусом, а также привлечение дополнительных работников.

Помимо этого, до 10 декабря правительству необходимо выделить дополнительные средства из федерального бюджета для реализации соответствующего плана. Ответственным за исполнение поручений назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Президент также рекомендовал властям российских регионов подготовить собственные планы действий, согласовав их с Минздравом РФ и Роспотребнадзором. Предельный срок исполнения данного поручения – 15 декабря.

За последние сутки в России выявили 32 930 новых случаев коронавируса. Большинство из них пришлось на Москву – 3 304, Санкт-Петербург – 2 609, Московскую область – 1 813, и Самарскую область – 897.

От последствий коронавируса в РФ умерли 1 217 человек, а выздоровели 36 514. Всего за время пандемии COVID-19 переболел 8 436 631 человек.

