Путин поручил разработать план действий по борьбе с новым штаммом коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 7 декабря разработать план действий по борьбе с новым штаммом коронавируса. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
"Обеспечить разработку плана действий, направленного на предотвращение распространения на территории Российской Федерации нового штамма вируса SARS-CoV-2 с целью защиты населения от заболевания коронавирусной инфекцией (COVID-19)", – говорится в перечне поручений.
При его разработке рекомендовано обратить особое внимание на повышение эффективности тест-систем и вакцин для профилактики COVID-19, поддержание повышенной готовности системы здравоохранения, обновление методических рекомендаций по лечению больных с коронавирусом, а также привлечение дополнительных работников.
Помимо этого, до 10 декабря правительству необходимо выделить дополнительные средства из федерального бюджета для реализации соответствующего плана. Ответственным за исполнение поручений назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Президент также рекомендовал властям российских регионов подготовить собственные планы действий, согласовав их с Минздравом РФ и Роспотребнадзором. Предельный срок исполнения данного поручения – 15 декабря.
За последние сутки в России выявили 32 930 новых случаев коронавируса. Большинство из них пришлось на Москву – 3 304, Санкт-Петербург – 2 609, Московскую область – 1 813, и Самарскую область – 897.
От последствий коронавируса в РФ умерли 1 217 человек, а выздоровели 36 514. Всего за время пандемии COVID-19 переболел 8 436 631 человек.
В Москве выявили 3 304 новых случая коронавируса
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: