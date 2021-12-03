В России выявили 32 930 случаев коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в России подтвердили 32 930 случаев коронавируса. При этом в 2 555 случаях болезнь проходила без клинических проявлений, сообщает Оперштаб.

На Москву пришлось 3 304 случая, на Санкт-Петербург – 2 609, на Московскую область – 1 813, на Самарскую область – 897, на Краснодарский край – 897, на Красноярский край – 774, на Воронежскую область – 749, на Свердловскую область – 697, на Пермский край – 693, на Нижегородскую область – 685, на Башкирию – 660, на Ростовскую область – 655, на Челябинскую область – 647, на Иркутскую область – 605, на Омскую область – 580.

С начала пандемии в России зарегистрировано 9 736 037 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Калмыкии, Республике Алтай, Москве, Тыве и Чукотском автономном округе.

За прошедшие сутки от последствий коронавируса в РФ умерли 1 217 человек, за весь период пандемии – 278 857. За минувшие 24 часа выздоровели 36 514 человек, за все время – 8 436 631.

Ранее директор НИЦ офтальмологии РНИМУ Христо Тахчиди рассказал, что у пациентов с коронавирусом все чаще стало наблюдаться поражение глаз. Речь идет о поражении нервной ткани сетчатки. Тахчиди объяснил, что при новых проявлениях болезни врачи расшифровывают их и ищут препараты, которые могли бы блокировать эти симптомы.