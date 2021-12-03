Глава "Вектора" заявил об опасности заражения COVID-19 и Эболой одновременно

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Коронавирус не может объединиться с Эболой, однако человек может заболеть этими вирусами одновременно, сообщил глава научно-исследовательского института вирусных инфекций "Вектор" Александр Семенов.

По его словам, скорее всего, в этом случае исход будет крайне неблагоприятным.

"Объединение Эболы с коронавирусом – это что-то из области дешевой голливудской фантастики. Не может вариант коронавируса – ни "Омикрон", ни "Альфа", ни "Дельта", ни "Тета", ни любой другой будущий – соединится с вирусом Эболы подобно так же, как не может русалка с конем давать плодотворное потомство, потому что они устроены по-разному", – цитирует Семенова РИА Новости.

Специалист объяснил, что COVID-19 и Эбола имеют разные генетические структуры.

Ранее председатель ВОЗ Франк Ульрих Монтгомери заявил, что новый вариант коронавируса "Омикрон" может быть таким же опасным, как и Эбола. Кроме того, эксперт выразил опасения, что новый штамм может стать таким же заразным, как и "Дельта"-вариант.

Монтгомери подчеркнул, что пока нет данных о рисках "Омикрона", однако уже можно предположить, что он распространяется очень быстро. Эксперт добавил, что в начале пандемии мир не оценил масштабы COVID-19.

Случай заболевания штаммом коронавируса B.1.1.529, который потенциально может быть более опасным, чем "Дельта"-штамм, был выявлен в Южно-Африканской Республике. В связи с этим состоялось экстренное совещание Всемирной организации здравоохранения.

Авиасообщение с ЮАР и рядом других стран уже прекратили Великобритания и Израиль. Кроме того, соответствующее решение приняли в России и США.