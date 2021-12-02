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Общество

16:18

Врач рассказал о новом симптоме коронавируса

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

У пациентов с коронавирусом все чаще стало наблюдаться поражение глаз, рассказал Pravda.Ru директор НИЦ офтальмологии РНИМУ Христо Тахчиди.

"Это поражение сетчатки, именно нервной ткани, в сосудах глазного дна вот такая комбинация, она протекает тоже с совершенно особыми симптомами, клинической картиной, пытаемся как-то разобраться и определиться, как помогать людям в этой ситуации", – пояснил эксперт.

Тахчиди объяснил, что при новых проявлениях болезни врачи расшифровывают их и ищут препараты, которые могли бы блокировать эти симптомы.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, что у людей с сильным иммунодефицитом практически не вырабатывается иммунитет после вакцинации, а в их организме могут развиться новые мутации коронавируса.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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