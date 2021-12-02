Вакцинация снижает риски заражения "Омикрон"-штаммом коронавируса – Попова

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Вакцинация снижает риски заражения новым штаммом коронавируса "Омикрон", заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
"Иммунитет, который сформировался после болезни и прививки, сделает риски от этого нового (штамма. – Прим. ред.) очень небольшими", – сказала Попова.
Она уточнила, что штамм "Омикрон" в России пока не обнаружен. Однако правительство разрабатывает план реагирования на мутации вируса. В частности, приезжающим иностранцам при пересечении границы необходимо предъявлять отрицательный ПЦР-тест.
Ранее Попова заявила, что коронавирус в России с середины сентября обретает сезонность. При этом ситуация с заболеваемостью в стране в настоящее время стабилизируется.
За последние сутки в России подтвердили 33 389 новых случаев коронавирусной инфекции. В 2 442 из них болезнь протекала без клинических проявлений.
Специалист рассказал, как реагируют на новый штамм коронавируса различные тест-системы
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