Попова заявила, что коронавирус в России обретает сезонность

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Коронавирус в России с середины сентября обретает сезонность, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

"Это подъем сезонный, который мы прогнозировали и наблюдаем с середины сентября. И ключевое слово все-таки, что прогнозировали. Мы уже понимаем в определенной степени, так скажем, манеры нового нашего гостя планетарного масштаба, нового коронавируса", – отметила она.

По словам Поповой, сезонность вируса происходит каждый год в одно и то же время. При этом ситуация с заболеваемостью в стране в настоящее время стабилизируется. По итогам ноября в РФ наблюдается общее снижение заболеваемости COVID-19 более чем на 20%.

В то же время большинство российских врачей считают, что пандемия коронавируса завершится не скоро. 42% докторов предположили, что число пациентов с COVID-19 немного вырастет, еще 29% ожидают резкого скачка заболеваемости. И только 11% уверены, что темпы заболеваемости будут падать.

За последние сутки в России подтвердили 33 389 новых случаев коронавирусной инфекции. В 2 442 из них болезнь протекала без клинических проявлений.

