Врачи оценили вероятность скорого завершения пандемии

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Большинство российских врачей считают, что в ближайшее время пандемия коронавируса не завершится, сообщает РБК со ссылкой на опрос компаний "Росгосстрах", "Росгосстрах жизнь", а также платформы "Доктор на работе".
11% медиков заявили, что темпы заболеваемости COVID-19 будут падать, 42% докторов предположили, что число пациентов немного вырастет. Еще 29% ожидают резкого скачка заболеваемости. 19% респондентов затруднились оценить будущее пандемии.
Среди причин, которые мешают победить инфекцию, специалисты назвали отказ россиян от вакцинации, ношения масок, самоизоляции после контактов с зараженными людьми, а также активное посещение общественных мест. Также медики указали на недостаточную личную гигиену россиян.
Врачи также обратили внимание на рост обращений с постковидными осложнениями. Более 63% респондентов рассказали о частных просьбах с реабилитацией после перенесенного заболевания.
Ранее ученые из Великобритании сообщили о появлении нового опасного штамма коронавируса B.1.1.529. Специалисты предположили, что он мог возникнуть у человека с ослабленным иммунитетом.
Всемирная организация здравоохранения обозначила новую мутацию греческой буквой "омикрон". В ВОЗ подчеркнули, что новая разновидность инфекции имеет множество мутаций, которые вызывают беспокойство.
По последним данным, не менее 23 стран мира сообщили о выявлении у себя случаев инфицирования людей штаммом "Омикрон". Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус предположил, что это число продолжит увеличиваться.
Симптомы штамма "Омикрон" напоминают грипп – врач
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