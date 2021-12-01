Китайские ученые открыли антитело, нейтрализующее штаммы коронавируса

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Ученые из Китая обнаружили моноклональное антитело, которое, связываясь с наиболее стабильным регионом в структуре S-белка, способно нейтрализовать любые штаммы коронавируса. Результаты своего исследования они описали в статье, опубликованной в электронной библиотеке bioRxiv.

Уточняется, что антитело было обнаружено в крови одного из переболевших жителей КНР. В ходе масштабного исследования они выделили из образцов крови добровольцев молекулы 35B5 и 32C7. Последняя не прошла испытания на эффективность к более новым штаммам коронавируса, однако первая демонстрировала эффективность как с более ранними, так и с новыми вариантами SARS-CoV-2, в частности штаммом "Дельта".

В ходе опытов на грызунах антитело 35B5 смогло защитить их от серьезных повреждений легких, а также от летального исхода. Специалисты полагают, что универсальность молекулы обусловлена тем, что она соединяется с той частью S-белка, которая почти не меняется по мере эволюции коронавируса.

Ученые полагают, что их открытие позволит создать универсальную вакцину от всех существующих и будущих штаммов коронавируса.

Ранее ученые из США, Канады, Ирана и Китая обнаружили, что ген FAM72A играет важную роль в выработке антител, которые распознают вирусы и борются с ними. Оказалось, что данный ген способствует выработке антител, активируя AID, отвечающий за расширение разнообразия антител за счет мутаций в их генах.

При этом исследователи отмечают, что манипуляции с FAM72A нужно производить очень осторожно, поскольку фермент AID вызывает мутации, которые могут привести к развитию онкологии.

