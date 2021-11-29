Вирусолог допустил окончание пандемии с приходом "Омикрон"-штамма в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Появление "Омикрон"-штамма в РФ может стать концом пандемии коронавируса. Такое предположение высказал научный сотрудник Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн, сообщает газета "Известия".
Эксперт отметил, что говорить о характеристиках нового штамма коронавируса преждевременно, однако его приход в Россию не кажется пугающим.
По словам Альтштейна, "Омикрон"-штамм имеет 52 мутации в главном поверхностном белке. Это свидетельствует о нестабильном геноме, а мутации ухудшают жизнеспособность любого организма, в том числе и вируса.
"Этот вариант явно имеет неплохой потенциал распространения, но пока о нем мало что известно. Судя по тому, что известно об около 100 зараженных им людях, ни один из них не умер, вирус не отличается большой патогенной способностью", – полагает специалист.
Вирусолог выразил надежду на то, что штамм "Омикрон" не смертоносен.
"Пока непонятно, насколько он чувствителен к антителам, выявляемым разными вакцинами, его летальность полностью не изучена. О мерах профилактики я воздержался бы говорить", – подчеркнул Альтштейн.
Об опасности штамма B.1.1.529 сообщили ученые из Великобритании. Позже Всемирная организация здравоохранения обозначила новый штамм коронавируса греческой буквой "Омикрон". В ВОЗ подчеркнули, что новая разновидность инфекции имеет множество мутаций, которые вызывают беспокойство.
Врач и телеведущий Александр Мясников оценил вероятность распространения "Омикрон"-штамма коронавируса в России. Он предположил, что данная мутация вызовет очередную волну заболеваемости через два-три месяца.
В Центре Гамалеи оценили пользу вакцинации при "Омикрон"-штамме
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