В Китае заявили о планах создать вакцину от "Омикрон"-штамма коронавируса

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В Китае специалисты фармацевтической компании Sinovac начали изучать "Омикрон"-штамм коронавируса, а также заявили о намерении создать против него вакцину. Об этом сообщает Pravda.Ru.

В настоящее время специалисты собирают всю известную информацию о данном штамме и его образцы.

"Компания имеет отработанную технологию производства вакцин, большие производственные мощности. В случае необходимости она сможет быстро запустить массовое производство медпрепарата", – говорится в сообщении.

Как рассказал вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн, новый вариант коронавируса ведет себя "как вырожденец".

"Если смертельных случаев не будет, то этот вирус означает приближающийся конец пандемии, потому что он ведет себя как вырожденец – 52 мутации в одном гене. Это значит, что у него дисбаланс в генетической системе, который удерживается хорошим отпором. И возможно, что этот вирус настолько поврежден, что неспособен вызывать тяжелые заболевания", – рассказал Альтштейн в беседе с News.ru.

Специалист подчеркнул, что пока рано точно говорит об "Омикроне". Этот штамм имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты коронавируса.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не исключила возможность серьезных последствий в случае возникновения крупной вспышки COVID-19, вызванной "Омикрон"-штаммом.

В свою очередь, генеральный секретарь Германского общества иммунологии Карстен Ватцль предположил, что "Омикрон"-штамм может оказаться более заразным, чем известные ранее варианты.

Об опасности штамма B.1.1.529 ранее сообщили ученые из Великобритании. По их данным, эта разновидность коронавируса имеет 32 мутации, многие из которых свидетельствуют о высокой трансмиссивности и устойчивости к вакцинам.

ВОЗ обозначила новый штамм коронавируса греческой буквой "омикрон". В ВОЗ выразили беспокойство множеством мутаций, которые имеет новая разновидность инфекции.